Зинченко об игре в полузащите «Арсенала»: «Сказал Эдегору и Райсу, что теперь понимаю, как много они носятся»

Александр Зинченко поделился впечатлениями от игры в полузащите «Арсенала».

Хавбек лондонцев открыл счет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСВ (2:2, первая игра – 7:1).

«Самое главное – выход в следующий раунд. Теперь с нетерпением ждем следующего матча. Играть против своего бывшего клуба – особое чувство. Я люблю ПСВ, ко мне там всегда тепло относились.

Не сказал бы, что игре в полузащите для меня в новинку. Я часто играл полузащитника, особенно за сборную Украины. Сказал Мартину [Эдегору] и [Деклану] Райсу, что теперь понимаю, как много они носятся. Таковы требования этого уровня.

В этом турнире тебя может наказать любая команда. Остались только соперники мирового класса. Я просто с нетерпением жду следующего матча», – сказал хавбек «Арсенала».