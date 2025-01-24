«Атлетико» включился в борьбу за Зинченко. «Арсенал» хочет 20 млн евро и бонусы

«Атлетико» интересуется Александром Зинченко.

По данным инсайдера Флориана Плеттенберга, мадридский клуб включился в борьбу за 28-летнего украинского защитника.

Ведутся переговоры, «Атлетико » открыт как для полноценного трансфера, так и для аренды с обязательством выкупа.

«Арсенал » оценивает футболиста в 20 млн евро плюс бонусы. Отмечается, что Зинченко намерен покинуть лондонский клуб.

«Боруссия » из Дортмунда остается в гонке, но в настоящее время менее активна, поскольку затраты на трансфер высокие.