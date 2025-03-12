Зинченко забил за «Арсенал» впервые с 2023 года – в матче с ПСВ в ЛЧ

Александр Зинченко забил за «Арсенал» впервые с 2023 года.

Полузащитник «канониров» открыл счет в ответном матче с ПСВ в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1, первый тайм).

Это первый гол украинца за лондонский клуб с 11 ноября 2023 года – тогда он поразил ворота «Бернли» в АПЛ.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – ПСВ.