Зинченко забил за «Арсенал» впервые с 2023 года – в матче с ПСВ в ЛЧ
Александр Зинченко забил за «Арсенал» впервые с 2023 года.
Полузащитник «канониров» открыл счет в ответном матче с ПСВ в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1, первый тайм).
Это первый гол украинца за лондонский клуб с 11 ноября 2023 года – тогда он поразил ворота «Бернли» в АПЛ.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – ПСВ.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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