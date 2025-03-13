Защитник «Виллы» Матсен перед «ПСЖ»: «У нас тоже отличная команда, так что им тоже придется нас уважать»
Иан Матсен высказался в преддверии матчей «Астон Виллы» с «ПСЖ» в 1/4 финала ЛЧ.
В 1/8 финала бирмингемцы дважды обыграли «Брюгге» (3:1, 3:0).
«Я сказал другим игрокам наслаждаться моментом, но, конечно, мы уже думаем о «ПСЖ». У них прекрасная команда с великолепными игроками, и мы отнесемся к ним со всем уважением.
У нас тоже отличная команда, так что им тоже придется нас уважать», – защитник «Астон Виллы».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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