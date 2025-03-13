Защитник «Виллы» Матсен перед «ПСЖ»: «У нас тоже отличная команда, так что им тоже придется нас уважать»

Иан Матсен высказался в преддверии матчей «Астон Виллы» с «ПСЖ» в 1/4 финала ЛЧ.

В 1/8 финала бирмингемцы дважды обыграли «Брюгге» (3:1, 3:0).

«Я сказал другим игрокам наслаждаться моментом, но, конечно, мы уже думаем о «ПСЖ ». У них прекрасная команда с великолепными игроками, и мы отнесемся к ним со всем уважением.

У нас тоже отличная команда, так что им тоже придется нас уважать», – защитник «Астон Виллы ».