197

«Реал» выиграл все 6 противостояний с «Атлетико» в плей-офф ЛЧ/КЕЧ

«Реал» выиграл все противостояния с «Атлетико» в плей-офф Лиги чемпионов.

Команда Карло Анчелотти вышла в 1/4 финала турнира, одержав победу над «матрасниками» (2:1, 0:1, по пенальти 4:2). 

«Сливочные» выиграли все 6 противостояний с «Атлетико» в плей-офф главного еврокубкового турнира. «Реал» дважды обыгрывал этого соперника в финале Лиги чемпионов, а также проходил «Атлетико» по сумме двух встреч в 1/8, 1/4 и 1/2 финала. 

Добавим, что в Кубке европейских чемпионов команды играли в 1959 году на стадии полуфинала, и «Реал» вышел в финал по сумме трех матчей (две игры плюс переигровка).

Таким образом, «Реал» выходил победителем в противостоянии шесть раз из шести – в 1959-м, 2014-м, 2015-м, 2016-м, 2017-м и 2025-м.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoАтлетико
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Анчелотти о победе «Реала» над «Атлетико»: «Пенальти – лотерея. Хотели поставить Эндрика бить пятым – он не особо обрадовался. Решили, что Рюдигер более собран»
3015 минут назад
Симеоне после вылета: «Реал» всегда обыгрывает нас в ЛЧ, но ему приходится по-настоящему тяжело. Горжусь «Атлетико», мы контролировали игру»
6219 минут назад
Винисиус о победе «Реала» над «Атлетико»: «Боже мой! Есть только один «Мадрид»!»
6439 минут назад
«Реал» вышел в четвертьфинал ЛЧ в 40-й раз – это рекорд. Мадридцы не пропускают эту стадию пять лет
5243 минуты назад
«Реал» сыграет с «Арсеналом» в 1/4 финала ЛЧ, «Барселона» – с «Боруссией», «ПСЖ» – с «Астон Виллой», «Бавария» – с «Интером»
6651 минуту назад
Альварес поскользнулся и коснулся мяча обеими ногами в серии пенальти – гол «Реалу» не засчитали. Льоренте пробил в перекладину после того, как Облак отразил удар Васкеса
32256 минут назад
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» обыграл «Атлетико» по пенальти, «Боруссия» Дортмунд одолела «Лилль», «Арсенал» прошел ПСВ, «Астон Вилла» разгромила «Брюгге»
1604сегодня, 22:44
«Реал» уступил «Атлетико» в ответном матче, но выиграл серию пенальти в 1/8 ЛЧ! Удар Альвареса не засчитали, Льоренте пробил в перекладину
985сегодня, 22:44
Анчелотти заменил Винисиуса на 18-летнего Эндрика за 5 минут до серии пенальти. Вингер «Реала» не забил «Атлетико» с точки во 2-м тайме
44сегодня, 22:35
250+ французов играли в АПЛ! Кого вспомните вы?
сегодня, 22:30Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Артета о выходе в 1/4 финала ЛЧ: «Это важно, потому что «Арсенал» хочет побеждать и конкурировать с лучшими клубами мира. У нас есть все возможности, чтобы добиться большего»
838 минут назад
По две команды из Англии, Испании и Германии вышли в 1/4 финала ЛЧ. От Италии сыграет «Интер», от Франции – «ПСЖ»
1047 минут назад
Захарян и Траоре из-за проблем с визами не смогли вылететь с «Сосьедадом» в Англию на матч с «МЮ». Альгуасиль надеется, что они присоединятся к команде завтра
7сегодня, 22:36
«Арсенал» выиграл 1 из 5 последних матчей. Дальше – «Челси»
сегодня, 22:10
Де Поль травмировал ногу в матче «Атлетико» с «Реалом»
2сегодня, 22:05
«Арсенал» прошел ПСВ в 1/8 финала ЛЧ – 2:2 во втором матче, 9:3 по сумме игр
22сегодня, 21:51
«Астон Вилла» разгромила «Брюгге» – 3:0. Асенсио сделал дубль, Саббе удалили на 16-й минуте
3сегодня, 21:51
Менди заменен из-за травмы задней поверхности бедра в матче «Реала» с «Атлетико»
2сегодня, 21:44
Руни о голе «ПСЖ» «Ливерпулю»: «Ван Дейк поленился во время прессинга и оставил большой простор для Дембеле, а на таком уровне тебя наказывают. Но «ПСЖ» был лучше по сумме матчей, думаю»
3сегодня, 21:28
Каррагер о вылете «Ливерпуля» от «ПСЖ»: «Победила лучшая команда. Результат первой игры был ограблением»
7сегодня, 21:14