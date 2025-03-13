«Реал» выиграл все 6 противостояний с «Атлетико» в плей-офф ЛЧ/КЕЧ

«Реал» выиграл все противостояния с «Атлетико» в плей-офф Лиги чемпионов.

Команда Карло Анчелотти вышла в 1/4 финала турнира, одержав победу над «матрасниками» (2:1, 0:1, по пенальти 4:2).

«Сливочные» выиграли все 6 противостояний с «Атлетико» в плей-офф главного еврокубкового турнира. «Реал» дважды обыгрывал этого соперника в финале Лиги чемпионов, а также проходил «Атлетико » по сумме двух встреч в 1/8, 1/4 и 1/2 финала.

Добавим, что в Кубке европейских чемпионов команды играли в 1959 году на стадии полуфинала, и «Реал» вышел в финал по сумме трех матчей (две игры плюс переигровка).

Таким образом, «Реал » выходил победителем в противостоянии шесть раз из шести – в 1959-м, 2014-м, 2015-м, 2016-м, 2017-м и 2025-м.