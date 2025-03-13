«Реал» выиграл все 6 противостояний с «Атлетико» в плей-офф ЛЧ/КЕЧ
«Реал» выиграл все противостояния с «Атлетико» в плей-офф Лиги чемпионов.
Команда Карло Анчелотти вышла в 1/4 финала турнира, одержав победу над «матрасниками» (2:1, 0:1, по пенальти 4:2).
«Сливочные» выиграли все 6 противостояний с «Атлетико» в плей-офф главного еврокубкового турнира. «Реал» дважды обыгрывал этого соперника в финале Лиги чемпионов, а также проходил «Атлетико» по сумме двух встреч в 1/8, 1/4 и 1/2 финала.
Добавим, что в Кубке европейских чемпионов команды играли в 1959 году на стадии полуфинала, и «Реал» вышел в финал по сумме трех матчей (две игры плюс переигровка).
Таким образом, «Реал» выходил победителем в противостоянии шесть раз из шести – в 1959-м, 2014-м, 2015-м, 2016-м, 2017-м и 2025-м.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости