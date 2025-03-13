«Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, победив «Атлетико» в серии пенальти. На проход «сливочных» после первого матча давали 69%

«Реал» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов, победив в серии пенальти.

Основное и дополнительное время ответного матча 1/8 финала ЛЧ завершилось со счетом 1:0 в пользу «Атлетико». «Реал» оказался сильнее в серии пенальти – 4:2.

После победы «Реала» в первой встрече (2:1) на проход команды Диего Симеоне давали коэффициент 3.20, что соответствовало вероятности в 31%. На проход «сливочных давали 69%.

«Реал» сыграет в четвертьфинале ЛЧ против «Арсенала».

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