«Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, победив «Атлетико» в серии пенальти. На проход «сливочных» после первого матча давали 69%
«Реал» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов, победив в серии пенальти.
Основное и дополнительное время ответного матча 1/8 финала ЛЧ завершилось со счетом 1:0 в пользу «Атлетико». «Реал» оказался сильнее в серии пенальти – 4:2.
После победы «Реала» в первой встрече (2:1) на проход команды Диего Симеоне давали коэффициент 3.20, что соответствовало вероятности в 31%. На проход «сливочных давали 69%.
«Реал» сыграет в четвертьфинале ЛЧ против «Арсенала».
Баста, Бурунов, Мусагалиев – кто лучший неспортивный амбассадор букмекеров?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости