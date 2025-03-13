  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, победив «Атлетико» в серии пенальти. На проход «сливочных» после первого матча давали 69%
82

«Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, победив «Атлетико» в серии пенальти. На проход «сливочных» после первого матча давали 69%

«Реал» выбил «Атлетико» из Лиги чемпионов, победив в серии пенальти.

Основное и дополнительное время ответного матча 1/8 финала ЛЧ завершилось со счетом 1:0 в пользу «Атлетико». «Реал» оказался сильнее в серии пенальти – 4:2.

После победы «Реала» в первой встрече (2:1) на проход команды Диего Симеоне давали коэффициент 3.20, что соответствовало вероятности в 31%. На проход «сливочных давали 69%.

«Реал» сыграет в четвертьфинале ЛЧ против «Арсенала».

Ставки на Спортсе

Баста, Бурунов, Мусагалиев – кто лучший неспортивный амбассадор букмекеров?

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoАтлетико
Ставки на футбол
Ставки на спорт
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
Ставки на сегодня
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Ставки в Telegram
Главные новости
«Реал» выбьет «Арсенал», «Барселона» уверенно пройдет «Боруссию»: букмекеры определились с фаворитами 1/4 финала ЛЧ
2 минуты назад
Клубы бразильской Серии А получат $1 млрд от спонсоров-букмекеров в 2025 году
1сегодня, 21:33
Илья Ковальчук о договорняках в хоккее: «Один раз что-то заподозрил. Гол забил, на стекло прыгнул, от радости из ушей пар идет, смотрю – никто не радуется»
1сегодня, 19:53
«Боруссия» обыграла «Лилль» (2:1) и вышла в 1/4 финала ЛЧ, проигрывая к 54-й минуте. В лайве победа оценивалась в 11%
1сегодня, 19:37
ЦСКА – фаворит первого матча, но проход «Динамо» более вероятен
7сегодня, 12:00Реклама
Букмекеры не верят, что «Атлетико» пройдет «Реал». На камбэк команды Симеоне дают 31%
5сегодня, 10:53
«Команда Лички обязана пропустить в основное время». Прогноз Ильи Васильева на ЦСКА – «Динамо»
сегодня, 10:35
«Ростов» не проиграет «Зениту» в первом матче 1/2 финала Кубка, считают букмекеры. На выходных петербуржцы играют со «Спартаком»
18сегодня, 09:42
В Индонезии за полгода заблокировали более 1 миллиона гемблинг-ресурсов. В стране запрещены азартные игры
сегодня, 08:46
«Шанхай» Слуцкого обыграл «Кавасаки» в первом матче 1/8 финала азиатской ЛЧ. Букмекеры верят в камбэк японского клуба
3сегодня, 08:23
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал» проигрывает «Атлетико» после первого тайма. Букмекеры считают, что команда Анчелотти выйдет в 1/4 финала
1сегодня, 20:48
20 000 000 и путешествия в розыгрыше Весенний Boom
сегодня, 10:47Промо
Игроки БЕТСИТИ не сомневаются в победе «Реала» над «Атлетико»
сегодня, 09:30Промо
Овечкин забьет в КХЛ до конца карьеры, уверены букмекеры. Он планирует вернуться в «Динамо» летом 2026-го
4сегодня, 09:12
500 000 фрибетов и билеты в VIP-ложу за ставки от BetBoom
сегодня, 08:11Промо
«Ливерпуль» проигрывает «ПСЖ» после первого тайма, но остается фаворитом на выход в 1/4 финала ЛЧ
13вчера, 20:49
«Я бы рискнул поставить на ТБ угловых». Прогноз Максима Полтавца на «Ливерпуль» – «ПСЖ»
вчера, 10:48
Чего ожидать от ответного матча «Ливерпуля» против ПСЖ? Федор Смолов и Никита Ковальчук поделились мыслями по поводу главного противостояния 1/8 Лиги чемпионов
вчера, 10:38Промо
PARI рассчитала выигрышем все ставки на то, что Овечкин побьет рекорд Гретцки. Россиянину осталось 8 шайб до канадца
2вчера, 10:17
GRAND PRIX Лига Ставок Private Betting 2025: 50 миллионов рублей на кону
вчера, 09:22Промо