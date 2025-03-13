Гамарра о расизме: «Ты должен показать характер, нельзя уходить с поля в слезах из-за какого-то жеста. С этим поколением что-то не так»

Карлос Гамарра не понимает отношения молодежи к проявлениям расизма.

54-летний экс-защитник дал оценку эпизоду матча молодежного Кубка Либертадорес. Нападающий «Палмейраса » U20 Луижи подвергся оскорблениям со стороны фанатов во время матча с «Серро Портеньо ». 18-летний футболист заплакал во время послематчевого интервью.

«С этим поколением что-то не так, по-моему. Ты должен показать характер, нельзя уходить с поля в слезах из-за какого-то жеста», – сказал бывший капитан сборной Парагвая в эфире Rock&Pop Paraguay.