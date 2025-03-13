Гамарра о расизме: «Ты должен показать характер, нельзя уходить с поля в слезах из-за какого-то жеста. С этим поколением что-то не так»
Карлос Гамарра не понимает отношения молодежи к проявлениям расизма.
54-летний экс-защитник дал оценку эпизоду матча молодежного Кубка Либертадорес. Нападающий «Палмейраса» U20 Луижи подвергся оскорблениям со стороны фанатов во время матча с «Серро Портеньо». 18-летний футболист заплакал во время послематчевого интервью.
«С этим поколением что-то не так, по-моему. Ты должен показать характер, нельзя уходить с поля в слезах из-за какого-то жеста», – сказал бывший капитан сборной Парагвая в эфире Rock&Pop Paraguay.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Nanduti
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