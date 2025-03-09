Капелло о Винисиусе и расизме: «Он скорее прав, чем нет, но он легко теряет концентрацию из-за соперников, трибун, жестов. Он должен научиться не поддаваться шуму»
Фабио Капелло высказался о Винисиусе и расизме.
«Вини должен научиться не поддаваться шуму вокруг него.
В вопросе расизма он скорее прав, чем не прав, но он слишком легко теряет концентрацию из-за футбольных моментов: соперников, трибун, жестов…
У него сильный характер, и это хорошо, если он сможет направлять его только на игру, потому что таланта у него более чем достаточно», – сказал бывший главный тренер «Реала» и «Милана».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: El Mundo
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