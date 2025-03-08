  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Винисиус осудил расизм в адрес игрока «Палмейраса» в матче Кубка Либертадорес U20: «Оставайся сильным, брат. До каких пор, КОНМЕБОЛ? Вы никогда ничего не делаете!»
15

Винисиус осудил расизм в адрес игрока «Палмейраса» в матче Кубка Либертадорес U20: «Оставайся сильным, брат. До каких пор, КОНМЕБОЛ? Вы никогда ничего не делаете!»

Винисиус Жуниор осудил проявление расизма в адрес молодого бразильского игрока.

Нападающий «Палмейраса» U20 Луижи подвергся оскорблениям со стороны фанатов во время матча с «Серро Портеньо» в молодежном Кубке Либертадорес (3:0). Выкрики в адрес 18-летнего игрока раздавались, когда он уходил с поля. 

Футболист заплакал во время послематчевого интервью. 

«Нет, нет. Серьезно? Вы не хотите спросить меня о сегодняшнем проявлении расизма по отношению ко мне? Правда? До каких пор мы будем с этим мириться? Скажите мне, до каких пор? То, что они сделали, является преступлением, вы не хотите спросить об этом?» – сказал Луижи журналисту. 

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор осудил дискриминационное поведение болельщиков и раскритиковал КОНМЕБОЛ.

«Молодец, что высказал свою позицию, брат. Это грустно, но оставайся сильным. Давай бороться вместе.

До каких пор, КОНМЕБОЛ? Вы никогда ничего не делаете! Никогда!» – написал Винисиус в сторис инстаграма. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
дискриминация
logoРеал Мадрид
logoВинисиус Жуниор
logoЛа Лига
logoСерро Портеньо
logoвысшая лига Бразилия
logoПалмейрас
logoвысшая лига Парагвай
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Гвардиола проиграл 15 матчей в сезоне. Тренер «Ман Сити» обновил свой антирекорд за карьеру
59 минут назад
«Если судейскому корпусу не нужен «Факел», пусть играют «Химки», «Акрон», «Оренбург» с пустыми трибунами. Такие люди не должны судить РПЛ». Директор «Факела» после 0:2 от «Зенита»
3014 минут назад
Чемпионат России. «Зенит» обыграл «Факел», ЦСКА принимает «Химки», московское «Динамо» против махачкалинского, «Ростов» победил «Оренбург»
104556 минут назадLive
Владимир Быстров: «Поведение Вендела – свинство. Прям в команде обосрался. Лидер не может себе такого позволить перед «Спартаком»
1025 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» против «Бохума», «Байер» играет с «Вердером», «Боруссия» – с «Аугсбургом»
727 минут назадLive
«Ман Сити» проиграл 9 матчей в сезоне АПЛ. Это повторение худшего результата при Гвардиоле
2628 минут назад
«Ман Сити» проиграл «Ноттингем Форест» на выезде – 0:1. Хадсон-Одои забил на 83-й
4534 минуты назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» уступил «Ноттингем Форест», «Ливерпуль» против «Саутгемптона», «МЮ» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье
13134 минуты назад
Венделу грозит дисквалификация до 4 матчей за показанный средний палец
3842 минуты назад
Вендел подвергся расизму со стороны фанатов и игрока «Факела», заявил Семак: «Его обзывали макакой, один соперник ее изображал. Надеюсь, последуют санкции»
12844 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» – «Бохум». 1:0 – Геррейру открыл счет на 14-й минуте. Онлайн-трансляция
14 минут назадLive
«Байер» – «Вердер». 0:1 – Шмид забил на 7-й минуте! Онлайн-трансляция
20 минут назадLive
«Ливерпуль» – «Саутгемптон». Салах и Нуньес играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:00
530 минут назад
ЦСКА – «Химки». Круговой и Заболотный играют. Онлайн-трансляция
1956 минут назадLive
Первая лига. «Алания» и «Тюмень» не забили, «Родина» и «Енисей» сыграли 0:0
1457 минут назадLive
МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Нью-Йорк Ред Буллс», «Канзас-Сити» Шапи в гостях у «Ди Си Юнайтед», «Интер Майами» Месси сыграет с «Шарлотт» в воскресенье
1сегодня, 13:46
В матче «Ман Сити» и «Ноттингема» не было ударов в створ до 42-й минуты. Всего за тайм их было два
2сегодня, 13:40
Рюдигер не тренировался с «Реалом» из-за болезни. Защитник может пропустить матч с «Райо»
3сегодня, 13:17
«Акрон» встретится со «Спартаком». Команде нужна ваша поддержка в кубковом матче против красно-белых!
сегодня, 13:00Реклама
Анчелотти о Мбаппе: «Он не всегда в лучшей форме, это нормально. У игроков высокого уровня больше взлетов и падений, это генетика. Мы вышли в 1/8 ЛЧ во многом благодаря Килиану»
2сегодня, 12:46