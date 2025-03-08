Винисиус осудил расизм в адрес игрока «Палмейраса» в матче Кубка Либертадорес U20: «Оставайся сильным, брат. До каких пор, КОНМЕБОЛ? Вы никогда ничего не делаете!»
Нападающий «Палмейраса» U20 Луижи подвергся оскорблениям со стороны фанатов во время матча с «Серро Портеньо» в молодежном Кубке Либертадорес (3:0). Выкрики в адрес 18-летнего игрока раздавались, когда он уходил с поля.
Футболист заплакал во время послематчевого интервью.
«Нет, нет. Серьезно? Вы не хотите спросить меня о сегодняшнем проявлении расизма по отношению ко мне? Правда? До каких пор мы будем с этим мириться? Скажите мне, до каких пор? То, что они сделали, является преступлением, вы не хотите спросить об этом?» – сказал Луижи журналисту.
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор осудил дискриминационное поведение болельщиков и раскритиковал КОНМЕБОЛ.
«Молодец, что высказал свою позицию, брат. Это грустно, но оставайся сильным. Давай бороться вместе.
До каких пор, КОНМЕБОЛ? Вы никогда ничего не делаете! Никогда!» – написал Винисиус в сторис инстаграма.
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