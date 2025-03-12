Доннарумма о критике: «Журналисты, если можно их так назвать, не знают, в чем состоит работа вратаря. Но я улыбаюсь и стараюсь помогать команде»
Джанлуиджи Доннарумма заявил, что не обращает внимания на критику в прессе.
«ПСЖ» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв «Ливерпуль» в серии пенальти (0:1, 1:0, пенальти – 4:1). Доннарумма сделал два сэйва в послематчевой серии, отразив удары Дарвина Нуньеса и Кертиса Джонса.
«Я вижу много критики от некоторых журналистов, если их можно так назвать. Они говорят, не зная, в чем состоит работа вратаря.
В первом матче мы пропустили гол после первого же удара в створ, поэтому они сразу же решили, что это моя вина. Но я улыбаюсь, работаю и стараюсь помогать команде», – сказал голкипер «ПСЖ».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Даниэле Мари
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