Доннарумма о критике: «Журналисты, если можно их так назвать, не знают, в чем состоит работа вратаря. Но я улыбаюсь и стараюсь помогать команде»

Джанлуиджи Доннарумма заявил, что не обращает внимания на критику в прессе.

«ПСЖ» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, обыграв «Ливерпуль » в серии пенальти (0:1, 1:0, пенальти – 4:1). Доннарумма сделал два сэйва в послематчевой серии, отразив удары Дарвина Нуньеса и Кертиса Джонса.

«Я вижу много критики от некоторых журналистов, если их можно так назвать. Они говорят, не зная, в чем состоит работа вратаря.

В первом матче мы пропустили гол после первого же удара в створ, поэтому они сразу же решили, что это моя вина. Но я улыбаюсь, работаю и стараюсь помогать команде», – сказал голкипер «ПСЖ ».