Алонсо о вылете от «Баварии» в ЛЧ: «Байер» проиграл не сегодня, а неделю назад во втором тайме. Когда нам нужна была зрелая игра, мы сыграли слабо»
Хаби Алонсо высказался о вылете «Байера» из Лиги чемпионов.
Леверкузенцы уступили «Баварии» на стадии 1/8 финала (0:3, 0:2).
«Мы проиграли 1/8 финала не сегодня. Мы проиграли второй тайм [неделю назад]. Когда нам нужна была зрелая игра, мы сыграли слабо.
Сегодня в первом тайме мы выложились на полную. Нам нужен был первый гол, но его не случилось. В непростой ситуации, с большим количеством травмированных игроков, мы пытались сделать все возможное. Но сезон еще не закончился», – сказал главный тренер «Байера».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Kicker
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