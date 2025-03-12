Алонсо о вылете от «Баварии» в ЛЧ: «Байер» проиграл не сегодня, а неделю назад во втором тайме. Когда нам нужна была зрелая игра, мы сыграли слабо»

Хаби Алонсо высказался о вылете «Байера» из Лиги чемпионов.

Леверкузенцы уступили «Баварии» на стадии 1/8 финала (0:3, 0:2).

«Мы проиграли 1/8 финала не сегодня. Мы проиграли второй тайм [неделю назад]. Когда нам нужна была зрелая игра, мы сыграли слабо.

Сегодня в первом тайме мы выложились на полную. Нам нужен был первый гол, но его не случилось. В непростой ситуации, с большим количеством травмированных игроков, мы пытались сделать все возможное. Но сезон еще не закончился», – сказал главный тренер «Байера ».