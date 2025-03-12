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  • Бонуччи о 0:4 «Ювентуса» с «Аталантой»: «Я смотрел матч с детьми, они были в отчаянии, как и я, это разбило мне сердце. Игрокам не хватает опыта и характера»
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Бонуччи о 0:4 «Ювентуса» с «Аталантой»: «Я смотрел матч с детьми, они были в отчаянии, как и я, это разбило мне сердце. Игрокам не хватает опыта и характера»

Бонуччи заявил, что был в отчаянии из-за разгрома «Ювентуса» «Аталантой» (0:4).

«Я смотрел матч по телевизору с детьми. Они были в отчаянии, как и я. У меня разрывалось сердце. Это был тяжелый день для всех нас, болельщиков «Ювентуса». Я видел, как команда страдала».

О свисте болельщиков и уходе со стадиона до окончания матча

«Не думаю, что раньше когда-либо случалось что-то подобное. Это была неприятная картина, которая вернула меня во времена COVID. Эмоции болельщиков нужно уважать. В последних матчах стадион оказывал давление на тех, кому не хватает опыта и лидерских качеств. Надеюсь, он снова станет тем фактором, который приносил столько побед.

Все зависит от результатов. Такие матчи показывают, что «Ювентусу» нужно расти во всех аспектах. Не хватает остроты. Стиль игры Мотты хорош, но в некоторых ситуациях команда испытывает трудности с реализацией моментов. Игрокам не хватает опыта и характера», – сказал бывший защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи в интервью La Gazzetta dello Sport. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Football Italia
logoЮвентус
logoЛеонардо Бонуччи
logoАталанта
logoсерия А Италия
logoТиаго Мотта
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