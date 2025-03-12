Тареми упал в штрафной «Фейеноорда» после легкого контакта с ногой Белена. Чалханоглу забил с пенальти

«Интер» забил «Фейеноорду» с пенальти и повел в счете.

На 49-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов полузащитник роттердамцев Томас Белен далеко отпустил мяч в своей штрафной площади и выставил ногу вперед, пытаясь не позволить форварду Мехди Тареми совершить перехват. Иранец слегка зацепил голень соперника и рухнул на газон. Главный судья Иван Кружльяк принял решение назначить пенальти, видеоассистент не увидел повода вмешаться. Полузащитник Хакан Чалханоглу точно пробил с одиннадцатиметровой отметки – 2:1. Изображения: кадры из трансляции Fox Sports 2