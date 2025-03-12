  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тареми упал в штрафной «Фейеноорда» после легкого контакта с ногой Белена. Чалханоглу забил с пенальти
Фото
5

Тареми упал в штрафной «Фейеноорда» после легкого контакта с ногой Белена. Чалханоглу забил с пенальти

«Интер» забил «Фейеноорду» с пенальти и повел в счете.

На 49-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов полузащитник роттердамцев Томас Белен далеко отпустил мяч в своей штрафной площади и выставил ногу вперед, пытаясь не позволить форварду Мехди Тареми совершить перехват.

Иранец слегка зацепил голень соперника и рухнул на газон.

Главный судья Иван Кружльяк принял решение назначить пенальти, видеоассистент не увидел повода вмешаться.

Полузащитник Хакан Чалханоглу точно пробил с одиннадцатиметровой отметки – 2:1.

Изображения: кадры из трансляции Fox Sports 2

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoИнтер
logoЛига чемпионов УЕФА
logoвысшая лига Нидерланды
logoсудьи
logoФейеноорд
logoМехди Тареми
logoсерия А Италия
logoХакан Чалханоглу
logoТомас Белен
Иван Кружльяк
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» играет с «ПСЖ», «Барселона» победила «Бенфику», «Бавария» забила 5 голов «Байеру» за два матча, «Интер» прошел «Фейеноорд»
14591 минуту назадLive
«Интер» – «Фейеноорд». 2:1 – Чалханоглу забил с пенальти. Онлайн-трансляция
2244 минуты назадLive
Главные новости
«Бавария» сыграет с «Интером» в четвертьфинале Лиги чемпионов
1 минуту назад
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Ливерпуль» играет с «ПСЖ», «Барселона» победила «Бенфику», «Бавария» забила 5 голов «Байеру» за два матча, «Интер» прошел «Фейеноорд»
14591 минуту назадLive
Трента заменили из-за повреждения во 2-м тайме матча с «ПСЖ». Защитник «Ливерпуля» неудачно приземлился в попытке отбора
511 минут назад
«Барса» рассматривает возможность назначения психолога – некоторым игрокам приходилось прибегать к помощи, чтобы не впасть в депрессию. Флик выполнял эту роль после смерти клубного врача
517 минут назад
250+ французов играли в АПЛ! Кого вспомните вы?
23 минуты назадСпецпроект
Кейн – первый англичанин с 10 голами в сезоне ЛЧ/КЕЧ. Форвард «Баварии» делит с Гирасси 2-ю строчку в списке бомбардиров
726 минут назад
Флик про 3:1 с «Бенфикой»: «Барса» контролировала игру и могла забить еще парочку голов. Раз Рафинья называет нас претендентами на победу в ЛЧ, игроки уверены в том, что мы делаем, это хорошо»
647 минут назад
Руис задел ноги Собослаи на границе штрафной «ПСЖ», хавбек «Ливерпуля» упал. Судья Ковач не зафиксировал фол, ВАР не вмешался
1952 минуты назадФото
«Я уверен, что «Барса» может завоевать все титулы, которые стоят на кону, потому что мы это доказываем». Гави после 3:1 с «Бенфикой» в ЛЧ
1459 минут назад
«Барселона» в 24-й раз вышла в четвертьфинал ЛЧ. Больше лишь у «Реала» и «Баварии»
20сегодня, 20:43
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» снова всухую обыграла «Байер» – 2:0. Кейн забил и ассистировал Дэвису
182 минуты назад
Гави о слухах про желание покинуть «Барсу»: «Это все это ложь. Это клуб всей моей жизни, и я буду здесь так долго, как смогу»
5 минут назад
Конате признал, что заслуживал красную за фол на Барколя, в беседе с близкими (Le Parisien)
114 минут назад
Бонуччи о «Юве»: «Если нужны немедленные победы, летом нужно брать Конте. В противном случае надо дать Мотте работать спокойно. У Тиаго может получиться что-то позитивное, но он должен расти»
235 минут назад
Ширер о нехватке «девяток»: «Салах, Месси, ранний Роналду – этот стиль привлекательнее, это не так сложно, как играть на острие. Дети предпочитают позиции, где можно обводить и много забивать.
342 минуты назад
«Интер» – «Фейеноорд». 2:1 – Чалханоглу забил с пенальти. Онлайн-трансляция
2244 минуты назадLive
Уэйн Руни: «Салах – лучший футболист мира. Он не всегда возвращается в защиту, но это простительно»
456 минут назад
Рэтклифф о новом стадионе «МЮ: «Начинается путешествие к созданию величайшей арены в мире. «Олд Траффорд» великолепно служил нам, но он отстал от лучших стадионов»
9сегодня, 20:30
Дзюба признался, что ел корм для животных и упавшую на пол еду, подглядывал за соседями и читал чужие сообщения. Артем поучаствовал в игре «Было или не было»
14сегодня, 20:29
«Барселона» – претендент на победу во всех турнирах». Рафинья после 3:1 с «Бенфикой»
7сегодня, 20:14