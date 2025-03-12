Тареми упал в штрафной «Фейеноорда» после легкого контакта с ногой Белена. Чалханоглу забил с пенальти
«Интер» забил «Фейеноорду» с пенальти и повел в счете.
На 49-й минуте матча 1/8 финала Лиги чемпионов полузащитник роттердамцев Томас Белен далеко отпустил мяч в своей штрафной площади и выставил ногу вперед, пытаясь не позволить форварду Мехди Тареми совершить перехват.
Иранец слегка зацепил голень соперника и рухнул на газон.
Главный судья Иван Кружльяк принял решение назначить пенальти, видеоассистент не увидел повода вмешаться.
Полузащитник Хакан Чалханоглу точно пробил с одиннадцатиметровой отметки – 2:1.
Изображения: кадры из трансляции Fox Sports 2
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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