Салах может побить рекорд АПЛ по результативным действиям за сезон. Букмекеры считают, что египтянин сделает это в 32-м или 33-м туре
Мохамед Салах идет на рекорд АПЛ по количеству голевых действий за сезон.
Рекорд принадлежит Алану Ширеру и Энди Коулу. Оба набрали по 47 результативных баллов – Коул за «Ньюкасл» в сезоне-1993/94, а Ширер за «Блэкберн» в сезоне-1994/95.
Однако оба игрока установили эти достижения в 42-матчевых сезонах. С 1995-го АПЛ состоит из 38 игр.
В текущем сезоне Премьер-лиги Салах забил 25 голов и отдал 17 ассистов в 28 матчах – всего 42 результативных действия.
Букмекеры назвали предполагаемые даты, когда египтянин побьет рекорд. Наиболее вероятными считаются матчи 32-го и 33-го тура – против «Вест Хэма» и «Лестера» соответственно.
Когда Салах побьет рекорд АПЛ по голевым действиям за сезон:
В матче против «Саутгемптона» – 70.00;
Против «Эвертона» – 17.00;
Против «Фулхэма» – 6.00;
Против «Вест Хэма» – 2.30;
Против «Лестера» – 2.30;
Против «Тоттенхэма» – 3.50;
Против «Челси» – 7.00;
Против «Арсенала» – 12.00;
Против «Брайтона» – 17.00;
Против «Кристал Пэлас» – 25.00;
Не побьет рекорд – 27.00.
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