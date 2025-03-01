Салах может побить рекорд АПЛ по результативным действиям за сезон. Букмекеры считают, что египтянин сделает это в 32-м или 33-м туре

Мохамед Салах идет на рекорд АПЛ по количеству голевых действий за сезон.

Рекорд принадлежит Алану Ширеру и Энди Коулу. Оба набрали по 47 результативных баллов – Коул за «Ньюкасл» в сезоне-1993/94, а Ширер за «Блэкберн» в сезоне-1994/95.

Однако оба игрока установили эти достижения в 42-матчевых сезонах. С 1995-го АПЛ состоит из 38 игр.

В текущем сезоне Премьер-лиги Салах забил 25 голов и отдал 17 ассистов в 28 матчах – всего 42 результативных действия.

Букмекеры назвали предполагаемые даты, когда египтянин побьет рекорд. Наиболее вероятными считаются матчи 32-го и 33-го тура – против «Вест Хэма» и «Лестера» соответственно.

Когда Салах побьет рекорд АПЛ по голевым действиям за сезон:

В матче против «Саутгемптона» – 70.00;

Против «Эвертона» – 17.00;

Против «Фулхэма» – 6.00;

Против «Вест Хэма» – 2.30;

Против «Лестера» – 2.30;

Против «Тоттенхэма» – 3.50;

Против «Челси» – 7.00;

Против «Арсенала» – 12.00;

Против «Брайтона» – 17.00;

Против «Кристал Пэлас» – 25.00;

Не побьет рекорд – 27.00.

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