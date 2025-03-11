«Ливерпулю» интересен Шлоттербек. За защитника «Боруссии» могут заплатить более 50 млн евро

Нико Шлоттербек может перейти в «Ливерпуль».

Английский клуб проявляет серьезный интерес к защитнику «Боруссии », сообщает Bild. «Красные» готовы заплатить за 25-летнего футболиста более 50 миллионов евро.

Дортмундцы хотят продлить контракт с игроком, действующий до 2027 года. Сейчас Шлоттербек зарабатывает около 5 миллионов евро в год. В случае подписания нового соглашения он может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

В текущем сезоне Бундеслиги Нико провел 21 матч. Его статистику можно найти здесь .