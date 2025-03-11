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«Ливерпулю» интересен Шлоттербек. За защитника «Боруссии» могут заплатить более 50 млн евро

Нико Шлоттербек может перейти в «Ливерпуль».

Английский клуб проявляет серьезный интерес к защитнику «Боруссии», сообщает Bild. «Красные» готовы заплатить за 25-летнего футболиста более 50 миллионов евро.

Дортмундцы хотят продлить контракт с игроком, действующий до 2027 года. Сейчас Шлоттербек зарабатывает около 5 миллионов евро в год. В случае подписания нового соглашения он может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. 

В текущем сезоне Бундеслиги Нико провел 21 матч. Его статистику можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bild
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logoпремьер-лига Англия
logoБоруссия Дортмунд
возможные трансферы
logoНико Шлоттербек
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