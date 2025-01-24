«Ливерпуль», «МЮ», «Челси» и «Бавария» претендуют на Гиттенса. «Боруссия» оценивает вингера в 100 млн евро и хочет продать за рубеж, чтобы не усиливать мюнхенцев

Клубы АПЛ соревнуются с «Баварией» за подписание Джейми Гиттенса.

«Ливерпуль », «Манчестер Юнайтед » и «Челси » готовы побороться за трансфер 20-летнего вингера, пишет Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Bild Кристиана Фалька.

Предполагается, что руководство «Боруссии» предпочло бы продать игрока за границу, чтобы избежать усиления «Баварии».

«Бавария», в свою очередь, очень серьезно относится к конкуренции с английскими клубами и надеется, что Гиттенса продадут, если «Боруссия» не попадет в Лигу чемпионов в следующем сезоне. В клубе понимают, что бороться с командами Премьер-лиги с их стороны будет нелегко.

Утверждается, что в настоящее время дортмундцы рассчитывают получить за игрока сумму в размере 100 млн евро.

В этом сезоне Джейми провел 18 матчей в Бундеслиге, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи. С полной статистикой англичанина можно ознакомиться здесь .