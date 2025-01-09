«Боруссия» и «Брайтон» заинтересованы в хавбеке «Ливерпуля» Эллиотте

Харви Эллиотт интересен «Боруссии» Дортмунд и «Брайтону».

Как сообщает Sky Sports, из-за недостатка игрового времени в «Ливерпуле » 21-летний полузащитник привлек внимание ряда клубов, в частности дортмундской «Боруссии » и «Брайтона ».

Клубы рассматривают возможность его перехода в одном из двух ближайших трансферных окон.

В текущем сезоне АПЛ Эллиотт сыграл 7 матчей и не отметился результативными действиями.