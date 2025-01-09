«Боруссия» и «Брайтон» заинтересованы в хавбеке «Ливерпуля» Эллиотте
Харви Эллиотт интересен «Боруссии» Дортмунд и «Брайтону».
Как сообщает Sky Sports, из-за недостатка игрового времени в «Ливерпуле» 21-летний полузащитник привлек внимание ряда клубов, в частности дортмундской «Боруссии» и «Брайтона».
Клубы рассматривают возможность его перехода в одном из двух ближайших трансферных окон.
В текущем сезоне АПЛ Эллиотт сыграл 7 матчей и не отметился результативными действиями.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
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