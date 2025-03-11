Кордоба забил 55-й гол за «Краснодар» и обошел Ари. Впереди только Смолов с 68 мячами
Джон Кордоба вышел на чистое второе место по голам за «Краснодар».
Нападающий открыл счет на 56-й минуте игры с «Ахматом» в Фонбет Кубке России. Ранее он не реализовал пенальти.
Теперь на счету колумбийца 55 мячей в составе «быков». Он опередил Ари и уступает только Федору Смолову (68).
Подробно со статистикой Кордобы, выступающего за «Краснодар» с сезона-2021/2022, можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Краснодара»
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