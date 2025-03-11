Кордоба забил 55-й гол за «Краснодар» и обошел Ари. Впереди только Смолов с 68 мячами

Джон Кордоба вышел на чистое второе место по голам за «Краснодар».

Нападающий открыл счет на 56-й минуте игры с «Ахматом » в Фонбет Кубке России. Ранее он не реализовал пенальти.

Теперь на счету колумбийца 55 мячей в составе «быков». Он опередил Ари и уступает только Федору Смолову (68).

Подробно со статистикой Кордобы , выступающего за «Краснодар » с сезона-2021/2022, можно ознакомиться здесь .