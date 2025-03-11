Вильям Салиба: «Хочу стать одним из лучших защитником мира однажды. В этом сезоне я не так хорош – не хватает концентрации»
– Однажды я хочу стать [одним из] лучших защитников в мире. Нужно много работать, чтобы выигрывать трофеи, это моя мечта. На данный момент я не считаю себя лучшим, потому что в этом сезоне я не так хорош. Я должен проанализировать свой сезон, но он не так хорош. Мне стоит равняться на своего партнера Габриэла [Магальяэса], в этом сезоне он очень хорош.
– Чего вам не хватает?
– Концентрации. Я должен больше забивать и помогать своей команде выигрывать трофеи. Можно назвать себя лучшим, когда выигрываешь трофеи, но, как я уже сказал, в этом сезоне мы все еще в Лиге чемпионов. Премьер-лига еще не закончена, и я должен приложить все усилия, чтобы помочь своей команде, – cказал защитник «Арсенала» на пресс-конференции перед матчем с ПСВ в Лиге чемпионов.
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