Вильям Салиба: «Хочу стать одним из лучших защитником мира однажды. В этом сезоне я не так хорош – не хватает концентрации»

Вильям Салиба критически оценил свою игру в нынешнем сезоне.

– Однажды я хочу стать [одним из] лучших защитников в мире. Нужно много работать, чтобы выигрывать трофеи, это моя мечта. На данный момент я не считаю себя лучшим, потому что в этом сезоне я не так хорош. Я должен проанализировать свой сезон, но он не так хорош. Мне стоит равняться на своего партнера Габриэла [Магальяэса], в этом сезоне он очень хорош.

– Чего вам не хватает?

– Концентрации. Я должен больше забивать и помогать своей команде выигрывать трофеи. Можно назвать себя лучшим, когда выигрываешь трофеи, но, как я уже сказал, в этом сезоне мы все еще в Лиге чемпионов. Премьер-лига еще не закончена, и я должен приложить все усилия, чтобы помочь своей команде, – cказал защитник «Арсенала » на пресс-конференции перед матчем с ПСВ в Лиге чемпионов.