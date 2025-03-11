Артета о выборе между АПЛ и ЛЧ: «Повезло, что мне не нужно выбирать. «Арсенал» борется во всех четырех турнирах»
Микель Артета считает, что «Арсенал» сможет побороться за АПЛ и Лигу чемпионов.
Завтра «канониры» сыграют с ПСВ в ответном матче 1/8 финала ЛЧ. В первой игре «Арсенал» одержал разгромную победу на выезде (7:1).
– Мне очень повезло, потому что мне не нужно выбирать, никто не ставил меня в такое положение. В начале сезона у нас четыре [турнира], и мы соревнуемся в каждом из них – посмотрим, что у нас получится.
– Вы довольны вторым местом в лиге и выходом в четвертьфинал Лиги чемпионов?
– Кто-то это сказал? Я не знаю. Кто-то должен это понять и изложить. Если это было сказано с учетом травм, пяти красных карточек и всего происходящего – возможно. Но я не уверен. У всех разные мнения, и нужно уважать это, – сказал главный тренер «Арсенала».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Арсенала»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости