Артета о выборе между АПЛ и ЛЧ: «Повезло, что мне не нужно выбирать. «Арсенал» борется во всех четырех турнирах»

Микель Артета считает, что «Арсенал» сможет побороться за АПЛ и Лигу чемпионов.

Завтра «канониры» сыграют с ПСВ в ответном матче 1/8 финала ЛЧ. В первой игре «Арсенал » одержал разгромную победу на выезде (7:1).

– Мне очень повезло, потому что мне не нужно выбирать, никто не ставил меня в такое положение. В начале сезона у нас четыре [турнира], и мы соревнуемся в каждом из них – посмотрим, что у нас получится.

– Вы довольны вторым местом в лиге и выходом в четвертьфинал Лиги чемпионов?

– Кто-то это сказал? Я не знаю. Кто-то должен это понять и изложить. Если это было сказано с учетом травм, пяти красных карточек и всего происходящего – возможно. Но я не уверен. У всех разные мнения, и нужно уважать это, – сказал главный тренер «Арсенала».