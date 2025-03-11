«Оренбург» принимает «Факел». Приходите на домашний матч против воронежцев!
В 21-м туре Мир РПЛ «Оренбург» встретится с «Факелом».
Матч пройдет в субботу, 15 марта, в 14:00 по местному времени на стадионе «Газовик».
«Оренбург» после 20 туров находятся на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата, имея восемь очков в активе. Воронежцы же идут на строчку выше, обгоняя оренбуржцев на шесть очков. Команде нужна ваша поддержка в домашнем матче!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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