Мостовой о матче с Гренадой: «Рекорд с Брунеем чтоб побить, 12 хватит нам забить»
Александр Мостовой стихами отреагировал на проведение матча России и Гренады.
Товарищеская игра пройдет 19 марта на «ВТБ Арене» в Москве. Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге ФИФА.
«Ребят, кому-то это надо,
Чтоб в гости к нам приехала Гренада?
Рекорд с Брунеем чтоб побить,
Двенадцать хватит нам забить», – написал Мостовой в телеграм-канале.
Напомним, в матче с Брунеем в ноябре 2024 года сборная России одержала крупнейшую победу в своей истории – 11:0.
Гренада – соперник России в марте. 174-я в рейтинге ФИФА: ниже был только Бруней
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Александра Мостового
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости