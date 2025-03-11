Мостовой о матче с Гренадой: «Рекорд с Брунеем чтоб побить, 12 хватит нам забить»

Александр Мостовой стихами отреагировал на проведение матча России и Гренады.

Товарищеская игра пройдет 19 марта на «ВТБ Арене» в Москве. Гренада располагается на 174-й позиции в рейтинге ФИФА.

«Ребят, кому-то это надо,

Чтоб в гости к нам приехала Гренада?

Рекорд с Брунеем чтоб побить,

Двенадцать хватит нам забить», – написал Мостовой в телеграм-канале.

Напомним, в матче с Брунеем в ноябре 2024 года сборная России одержала крупнейшую победу в своей истории – 11:0.

Гренада – соперник России в марте. 174-я в рейтинге ФИФА: ниже был только Бруней