Владимир Быстров высказался о предстоящих матчах сборной России.

В марте команда Валерия Карпина встретится со сборными Гренады и Замбии .

«Любой сбор команды – это хорошо. Нам нельзя падать в рейтинге. Ищем тех, кто согласен играть.

Здесь особо выделываться нет смысла. Надо играть и выигрывать 20:0 или 30:0 – сколько можем.

Я смотрю любые матчи сборной. Вопрос в другом – интересно или нет. Интересно увидеть, кого вызовут. Поэтому смотреть буду», – сказал бывший полузащитник сборной России.