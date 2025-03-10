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  • Быстров о Гренаде и Замбии: «Надо выигрывать 20:0 или 30:0 – сколько можем. Ищем тех, кто согласен играть, выделываться нет смысла»
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Быстров о Гренаде и Замбии: «Надо выигрывать 20:0 или 30:0 – сколько можем. Ищем тех, кто согласен играть, выделываться нет смысла»

Владимир Быстров высказался о предстоящих матчах сборной России.

В марте команда Валерия Карпина встретится со сборными Гренады и Замбии

«Любой сбор команды – это хорошо. Нам нельзя падать в рейтинге. Ищем тех, кто согласен играть.

Здесь особо выделываться нет смысла. Надо играть и выигрывать 20:0 или 30:0 – сколько можем.

Я смотрю любые матчи сборной. Вопрос в другом – интересно или нет. Интересно увидеть, кого вызовут. Поэтому смотреть буду», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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