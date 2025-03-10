Быстров о Гренаде и Замбии: «Надо выигрывать 20:0 или 30:0 – сколько можем. Ищем тех, кто согласен играть, выделываться нет смысла»
Владимир Быстров высказался о предстоящих матчах сборной России.
В марте команда Валерия Карпина встретится со сборными Гренады и Замбии.
«Любой сбор команды – это хорошо. Нам нельзя падать в рейтинге. Ищем тех, кто согласен играть.
Здесь особо выделываться нет смысла. Надо играть и выигрывать 20:0 или 30:0 – сколько можем.
Я смотрю любые матчи сборной. Вопрос в другом – интересно или нет. Интересно увидеть, кого вызовут. Поэтому смотреть буду», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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