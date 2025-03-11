«Интер Майами» Месси арендовал хавбека Аргентины U23 Родригеса у «Расинга» с правом выкупа

«Интер Майами» подписал молодого аргентинского игрока.

Клуб, за который выступает Лионель Месси, объявил о переходе Бальтасара Родригеса из «Расинга » на правах аренды. У «Интера » есть право дальнейшего выкупа полузащитника.

В составе аргентинского клуба Родригес провел 68 матчей, отличившись 7 голами и 4 ассистами. На его счету также 6 игр и 1 гол за сборную Аргентины U23.

Фото: intermiamicf.com