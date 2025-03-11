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«Интер Майами» Месси арендовал хавбека Аргентины U23 Родригеса у «Расинга» с правом выкупа

«Интер Майами» подписал молодого аргентинского игрока.

Клуб, за который выступает Лионель Месси, объявил о переходе Бальтасара Родригеса из «Расинга» на правах аренды. У «Интера» есть право дальнейшего выкупа полузащитника. 

В составе аргентинского клуба Родригес провел 68 матчей, отличившись 7 голами и 4 ассистами. На его счету также 6 игр и 1 гол за сборную Аргентины U23.

Фото: intermiamicf.com

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Интер Майами»
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