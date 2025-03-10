«Шахтер» купил Алиссона за 16 млн евро. «Зенит» интересовался вингером «Атлетико Минейро»

«Шахтер» подписал Алиссона из «Атлетико Минейро».

В январе сообщалось , что в переходе 19-летнего вингера заинтересован «Зенит ».

Сегодня украинский клуб объявил о подписании контракта с игроком. Соглашение рассчитано до 2030 года.

По информации инсайдера Фабрицио Романо , стоимость трансфера составила 16 млн евро.

Алиссон Сантана – воспитанник «Атлетико Минейро ». Он провел за основную команду 42 матча и забил 3 мяча.

С января 2025 года игрок выступает за сборную Бразилии U20, на его счету 8 матчей и 1 гол.

Фото: shakhtar.com