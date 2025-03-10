«Шахтер» купил Алиссона за 16 млн евро. «Зенит» интересовался вингером «Атлетико Минейро»
«Шахтер» подписал Алиссона из «Атлетико Минейро».
В январе сообщалось, что в переходе 19-летнего вингера заинтересован «Зенит».
Сегодня украинский клуб объявил о подписании контракта с игроком. Соглашение рассчитано до 2030 года.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, стоимость трансфера составила 16 млн евро.
Алиссон Сантана – воспитанник «Атлетико Минейро». Он провел за основную команду 42 матча и забил 3 мяча.
С января 2025 года игрок выступает за сборную Бразилии U20, на его счету 8 матчей и 1 гол.
Фото: shakhtar.com
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Шахтера»
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