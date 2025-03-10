  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Шахтер» купил Алиссона за 16 млн евро. «Зенит» интересовался вингером «Атлетико Минейро»
Фото
7

«Шахтер» купил Алиссона за 16 млн евро. «Зенит» интересовался вингером «Атлетико Минейро»

«Шахтер» подписал Алиссона из «Атлетико Минейро».

В январе сообщалось, что в переходе 19-летнего вингера заинтересован «Зенит».

Сегодня украинский клуб объявил о подписании контракта с игроком. Соглашение рассчитано до 2030 года.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, стоимость трансфера составила 16 млн евро.

Алиссон Сантана – воспитанник «Атлетико Минейро». Он провел за основную команду 42 матча и забил 3 мяча.

С января 2025 года игрок выступает за сборную Бразилии U20, на его счету 8 матчей и 1 гол.

Фото: shakhtar.com

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Шахтера»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Бразилия
logoАтлетико Минейро
logoЧемпионат Украины по футболу
деньги
logoШахтер
logoсборная Бразилии U-20
трансферы
Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зениту» интересен Алиссон. 19-летний вингер «Атлетико Минейро» может получить предложение от петербуржцев (Bica Galo)
1219 января, 13:01
Главные новости
«Ливерпуль» выиграет АПЛ с вероятностью 99,5%. Шансы «Арсенала» – 0,5% (Opta)
4 минуты назад
Асхабадзе о том, почему на футболке Пуси написано имя, а не фамилия: «Это выбор игрока, мы никак не влияем. Давайте не будем детским садом заниматься»
2043 минуты назад
Лига чемпионов Азии. 1/8 финала. «Аль-Наср» Роналду разгромил «Эстегляль», «Аль-Садд» Клаудиньо победил «Аль-Васль», «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Кавасаки» в среду
1148 минут назад
Рэтклифф об Амориме: «Когда я прихожу на базу, выпиваю чашку кофе и рассказываю ему, что не так. А Рубен говорит, чтобы я #########. Он мне нравится»
2352 минуты назад
Канчельскис о Захаряне: «Раньше Шалимов в «Интере» был, Канчельскис в «МЮ», Харин в «Челси». А сейчас у нас «Сосьедад» считается грандом – смешно, это не топ-клуб»
40сегодня, 19:47
Слот считает, что «Ливерпуль» должен провести лучший матч сезона против «ПСЖ»: «Это самая совершенная команда из всех, а мы играли с «Ман Сити» и «Арсеналом»
12сегодня, 19:36
«Зенит» подаст заявление в КДК с просьбой отменить дисквалификацию Вендела 11 марта. Клуб собрал доказательства оскорблений («СЭ»)
121сегодня, 19:15
Роналду забил 173 из 204 пенальти в карьере. У Месси 109 голов с точки при 140 попытках
57сегодня, 19:04
Помогите собраться футболисту РПЛ! Точно влезет все нужное?
сегодня, 19:00Спецпроект
«No comment». Семак о том, как оценил бы девушку, которая «10 из 10, но болеет за «Спартак»
30сегодня, 18:55
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Бенфики» о матче с «Барсой»: «Мы можем показать нашу игру и победить. Рафинья, Ямаль и Левандовски очень хороши, но и у нас есть высококачественные игроки»
15 минут назад
Алонсо об игре с «Баварией»: «Мы выиграли Бундеслигу, не проиграв ни одного матча – это сложнее, чем сделать камбэк. В футболе происходит много неожиданностей. «Байеру» нечего терять»
216 минут назад
Слот о матче с «ПСЖ»: «Не все 27 ударов стали потрясающими сэйвами Алиссона – их было 2-3. Большинство их ударов были из-за пределов штрафной»
228 минут назад
Быстров о Гренаде и Замбии: «Надо выигрывать 20:0 или 30:0 – сколько можем. Ищем тех, кто согласен играть, выделываться нет смысла»
231 минуту назад
Чемпионат Англии. «Ньюкасл» в гостях у «Вест Хэма»
66047 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Жирона» в гостях у «Эспаньола»
175сегодня, 06:45
Божович о рекорде Дзюбы: «Как говорят в России: «счет на табло», это показатель его труда и мастерства. Для сборной Артем не самая подходящая фигура сейчас, да и зачем это ему»
4сегодня, 19:46
Чемпионат Италии. «Лацио» принимает «Удинезе»
197сегодня, 19:45Live
Жота о статистике Салаха: «Люди перестали считать, так как он делает невероятные вещи – мы просто увидим итоговые цифры. Это очень помогло «Ливерпулю», мы можем положиться на него»
3сегодня, 19:32
Мостовой про 1:2 с «Рубином»: «Спартак» владел полным преимуществом во 2-м тайме. Футбол – это не наука, поэтому мы видим такие игры. «ПСЖ» валтузил «Ливерпуль», а на табло 0:1»
9сегодня, 19:16