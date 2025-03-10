Фанаты ФК «Кубань» установили 100 кормушек для птиц
9 марта активисты КРОО «Кубань» и фанаты трибуны «Юг» закупили и установили 100 кормушек для птиц по городу. На каждой из них нанесена символика футбольного клуба «Кубань» и название трибуны.
Инициатива направлена на поддержку городской экосистемы. В дальнейшем организаторы планируют новые мероприятия, а также подготовку к старту футбольного сезона.
Опубликовано: Sports
Источник: Официальный телеграм-канал ФК «Кубань»
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