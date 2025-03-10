Смертин об игре в «Челси»: «Самоедство – это плохо, оно подрывает изнутри. Были коридоры, но я перестал делать передачи. Дрогба был недоволен, я отвечал: «Да ссу я, боюсь ошибиться»

Алексей Смертин высказался о психологических трудностях во время игры за «Челси».

Российский полузащитник перешел в лондонский клуб в 2003 году из «Бордо».

«Недовольство самим собой – это нормально. Самоедство – это уже плохо, оно подрывает изнутри. Я сделал полшага и стал просто-напросто ошибаться.

Были небольшие коридоры, в которые ты мог своевременно отдавать пас. Скорости высокие, они не всегда появляются.

Тогда Дрогба пришел из «Марселя», я говорил с ним по-французски. Помню, когда я, видя его, перестал делать эти передачи, разворачивался и отдавал поперек или назад.

Дрогба был недоволен, говорил: «Ты же меня видишь, почему не пасуешь?». Я думаю, выругаюсь, но аккуратно, и отвечаю: «Да ссу я, боюсь ошибиться», – сказал бывший игрок «Челси » Алексей Смертин .