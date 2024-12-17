Анри – лучший форвард в истории АПЛ по версии Каррагера, Салах – 2-й, Роналду – 3-й, Дрогба – 5-й, Азар – 8-й
Джейми Каррагер назвал Тьерри Анри лучшим форвардом в истории АПЛ.
Бывший защитник «Ливерпуля» опредлил десять лучших форвардов в истории АПЛ. Первое место в рейтинге занял бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри.
Рейтинг Джейми Каррагера выглядит следующим образом:
1. Тьерри Анри;
2. Мохамед Салах;
4. Эрик Кантона;
5. Дидье Дрогба;
6. Уэйн Руни;
7. Алан Ширер;
8. Эден Азар;
9. Деннис Бергкамп;
10. Гарет Бэйл.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
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