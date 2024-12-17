Анри – лучший форвард в истории АПЛ по версии Каррагера, Салах – 2-й, Роналду – 3-й, Дрогба – 5-й, Азар – 8-й

Джейми Каррагер назвал Тьерри Анри лучшим форвардом в истории АПЛ.

Бывший защитник «Ливерпуля» опредлил десять лучших форвардов в истории АПЛ. Первое место в рейтинге занял бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри.

Рейтинг Джейми Каррагера выглядит следующим образом:

1. Тьерри Анри ;

2. Мохамед Салах ;

3. Криштиану Роналду ;

4. Эрик Кантона ;

5. Дидье Дрогба ;

6. Уэйн Руни ;

7. Алан Ширер ;

8. Эден Азар ;

9. Деннис Бергкамп ;

10. Гарет Бэйл .