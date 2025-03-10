FA отклонила апелляцию «Ноттингема» на штраф в 750 000 фунтов за критику судьи Эттуэлла в соцсетях в апреле 2024-го. Клуб обвинял арбитра в предвзятости

FA оставила в силе штраф «Ноттингем Форест» за критику судейства в соцсетях.

После матча АПЛ против «Эвертона », проходившего 21 апреля 2024 года, в соцсетях «Ноттингем Форест» появилось сообщение о несогласии в связи с тремя неназначенными пенальти, а также указание на то, что арбитр ВАР Стюарт Эттуэлл был предвзят, так как болеет за «Лутон».

В октябре Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала «Ноттингем Форест » на 750 тысяч фунтов, посчитав поведение клуба неправомерным.

Как передает The Athletic, FA не удовлетворила апелляцию клуба и оставила штраф в силе – апелляционный совет назвал критику в адрес Эттуэла «совершенно беспрецедентной». Сообщается, что «Ноттингем» должен выплатить штраф до 12 марта.