FA отклонила апелляцию «Ноттингема» на штраф в 750 000 фунтов за критику судьи Эттуэлла в соцсетях в апреле 2024-го. Клуб обвинял арбитра в предвзятости
FA оставила в силе штраф «Ноттингем Форест» за критику судейства в соцсетях.
После матча АПЛ против «Эвертона», проходившего 21 апреля 2024 года, в соцсетях «Ноттингем Форест» появилось сообщение о несогласии в связи с тремя неназначенными пенальти, а также указание на то, что арбитр ВАР Стюарт Эттуэлл был предвзят, так как болеет за «Лутон».
В октябре Футбольная ассоциация Англии (FA) оштрафовала «Ноттингем Форест» на 750 тысяч фунтов, посчитав поведение клуба неправомерным.
Как передает The Athletic, FA не удовлетворила апелляцию клуба и оставила штраф в силе – апелляционный совет назвал критику в адрес Эттуэла «совершенно беспрецедентной». Сообщается, что «Ноттингем» должен выплатить штраф до 12 марта.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
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