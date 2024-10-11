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  • FA оштрафовала «Ноттингем Форест» на 750 тысяч фунтов за критику судейства в соцсетях. Клуб обвинил арбитра ВАР в предвзятости в прошлом сезоне
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FA оштрафовала «Ноттингем Форест» на 750 тысяч фунтов за критику судейства в соцсетях. Клуб обвинил арбитра ВАР в предвзятости в прошлом сезоне

FA оштрафовала «Ноттингем» на 750 тысяч фунтов за критику судейства в соцсетях.

В матче 34-го тура АПЛ, проходившем 21 апреля, «Ноттингем Форест» уступил со «Эвертону» со счетом 0:2. Матч обслуживала судейская бригада во главе с Энтони Тэйлором, на ВАР работал Стюарт Эттуэлл.

После матча в соцсетях клуба появилось сообщение о несогласии в связи с тремя неназначенными пенальти, а также указание на то, что арбитр ВАР был предвзят, так как болеет за «Лутон». 

Как сообщила Футбольная ассоциация Англии, независимая регулирующая комиссия провела слушания и сочла поведение «Ноттингема» неправомерным, в связи с чем наложила на клуб санкции.

Комиссия АПЛ выявила одну ошибку в работе ВАР на матче «Эвертон» – «Ноттингем». «Форест» жаловался на три неназначенных пенальти и указывал на пристрастность судьи

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Футбольной ассоциации Англии
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logoНоттингем Форест
logoФутбольная ассоциация Англии
Стюарт Эттуэлл
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