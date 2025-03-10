Митрович попал в больницу из-за учащенного сердцебиения на фоне переутомления. 30-летнему форварду «Аль-Хилаля» рекомендован покой
Александар Митрович попал в больницу из-за учащенного сердцебиения.
Сообщается, что 30-летний форвард «Аль-Хилаля» был доставлен в больницу накануне утром. Учащенное сердцебиение связывают со стрессом и усталостью. Врачи рекомендовали ему полный покой.
Ранее Митрович пропустил два месяца из-за мышечной травмы, вернувшись в состав 7 марта в игре чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Фейхой» (2:0). Он провел на поле 23 минуты и забил гол.
В этом сезоне сербский нападающий провел за «Аль-Хилаль» 25 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 3 результативные передачи.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Arriyadiyah
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