Митрович попал в больницу из-за учащенного сердцебиения на фоне переутомления. 30-летнему форварду «Аль-Хилаля» рекомендован покой

Александар Митрович попал в больницу из-за учащенного сердцебиения.

Сообщается, что 30-летний форвард «Аль-Хилаля » был доставлен в больницу накануне утром. Учащенное сердцебиение связывают со стрессом и усталостью. Врачи рекомендовали ему полный покой.

Ранее Митрович пропустил два месяца из-за мышечной травмы, вернувшись в состав 7 марта в игре чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Фейхой» (2:0). Он провел на поле 23 минуты и забил гол.

В этом сезоне сербский нападающий провел за «Аль-Хилаль» 25 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 3 результативные передачи.