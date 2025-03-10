Аморим о протестах фанатов «МЮ» перед матчем с «Арсеналом»: «Этот клуб никогда не умрет, мы приложим максимум усилий для этого. Работая в «Юнайтед», нужно стараться победить»

Рубен Аморим высказался о протестах болельщиков «МЮ» против руководства.

Перед матчем 28-го тура АПЛ против «Арсенала » (1:1) около 5000 болельщиков манкунианцев вышли на марш протеста против Глейзеров, развернув баннер с надписью «RIP фан-культура». Участники акции пришли в черной одежде, символизирующей траур о «медленной смерти» клуба.

«Тренируя «Манчестер Юнайтед », нельзя все время играть таким образом. Вы должны стараться победить.

Этот клуб никогда не умрет. Это очевидно. Это большой бизнес, и, возможно, всем болельщикам в этой лиге порой кажется, что здесь труднее ходить на матчи и платить за билеты.

Мы хотим приложить максимум усилий для этого. Мы не будем так играть в будущем», – сказал главный тренер «МЮ» в интервью Sky Sports.