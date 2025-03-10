Аморим о протестах фанатов «МЮ» перед матчем с «Арсеналом»: «Этот клуб никогда не умрет, мы приложим максимум усилий для этого. Работая в «Юнайтед», нужно стараться победить»
Рубен Аморим высказался о протестах болельщиков «МЮ» против руководства.
Перед матчем 28-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:1) около 5000 болельщиков манкунианцев вышли на марш протеста против Глейзеров, развернув баннер с надписью «RIP фан-культура». Участники акции пришли в черной одежде, символизирующей траур о «медленной смерти» клуба.
«Тренируя «Манчестер Юнайтед», нельзя все время играть таким образом. Вы должны стараться победить.
Этот клуб никогда не умрет. Это очевидно. Это большой бизнес, и, возможно, всем болельщикам в этой лиге порой кажется, что здесь труднее ходить на матчи и платить за билеты.
Мы хотим приложить максимум усилий для этого. Мы не будем так играть в будущем», – сказал главный тренер «МЮ» в интервью Sky Sports.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
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