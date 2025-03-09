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  • На матч «Барсы» и «Бенфики» в ЛЧ назначен французский арбитр Летексье, на игру «Ливерпуля» и «ПСЖ» – румынский судья Ковач
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На матч «Барсы» и «Бенфики» в ЛЧ назначен французский арбитр Летексье, на игру «Ливерпуля» и «ПСЖ» – румынский судья Ковач

УЕФА назначил судей на матчи Лиги чемпионов во вторник.

11 февраля пройдут 4 игры в рамках 1/8 финала.

Матч «Барселоны» и «Бенфики» будет судить французская бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье.

На игру «Ливерпуля» и «ПСЖ» назначен румынский судья Иштван Ковач.

Встречу «Интера» и «Фейеноорда» обслужит словацкий арбитр Иван Кружльяк.

Главным судьей матча «Байер» – «Бавария» назначен словенец Славко Винчич.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
logoсудьи
logoЛига чемпионов УЕФА
Иштван Ковач судья
Франсуа Летексье
logoФейеноорд
Иван Кружльяк
logoПСЖ
logoБавария
logoБарселона
logoЛиверпуль
logoБенфика
logoИнтер
logoБайер
Славко Винчич
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