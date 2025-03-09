На матч «Барсы» и «Бенфики» в ЛЧ назначен французский арбитр Летексье, на игру «Ливерпуля» и «ПСЖ» – румынский судья Ковач
УЕФА назначил судей на матчи Лиги чемпионов во вторник.
11 февраля пройдут 4 игры в рамках 1/8 финала.
Матч «Барселоны» и «Бенфики» будет судить французская бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье.
На игру «Ливерпуля» и «ПСЖ» назначен румынский судья Иштван Ковач.
Встречу «Интера» и «Фейеноорда» обслужит словацкий арбитр Иван Кружльяк.
Главным судьей матча «Байер» – «Бавария» назначен словенец Славко Винчич.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
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