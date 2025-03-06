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  • Булыкин о Роналду: «Настолько совершенен, что все рядом с ним расцветают и прогрессируют. Сумасшедший дриблинг, скорость, удар, он забивает через себя, прыгая выше, чем некоторые головой могут»
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Булыкин о Роналду: «Настолько совершенен, что все рядом с ним расцветают и прогрессируют. Сумасшедший дриблинг, скорость, удар, он забивает через себя, прыгая выше, чем некоторые головой могут»

Дмитрий Булыкин описал достоинства Криштиану Роналду.

«Это сумасшедший футболист высокого уровня. Его очень сложно сдержать, сумасшедший дриблинг, скорость, удар, он забивает через себя, прыгая выше, чем некоторые головой могут выпрыгнуть.

То есть он настолько совершенный атлет и футболист, что все рядом с ним расцветают и прогрессируют», – сказал бывший нападающий «Байера» и «Аякса».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Vprognoze
logoКриштиану Роналду
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