Булыкин о среднем пальце Вендела: «Подставил команду. Ты чемпион, должен держать себя в руках и показывать пример»
Дмитрий Булыкин раскритиковал Вендела.
Полузащитник «Зенита» был удален за показанный средний палец в матче 20-го тура Мир РПЛ с «Факелом» (2:0).
«Вендел подставил команду – ненужная красная карточка. Ты чемпион, должен держать себя в руках и показывать пример. Это явно не поступок умного человека и футболиста, тем более впереди важный матч, а ты получаешь ненужную красную карточку.
Посмотрим, как будет выглядеть «Зенит» со «Спартаком» без Вендела. Не знаю, что там случилось, но Венделу не нужно было этого делать», – сказал экс-форвард сборной России.
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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