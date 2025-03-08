Булыкин о среднем пальце Вендела: «Подставил команду. Ты чемпион, должен держать себя в руках и показывать пример»

Дмитрий Булыкин раскритиковал Вендела.

Полузащитник «Зенита» был удален за показанный средний палец в матче 20-го тура Мир РПЛ с «Факелом» (2:0).

«Вендел подставил команду – ненужная красная карточка. Ты чемпион, должен держать себя в руках и показывать пример. Это явно не поступок умного человека и футболиста, тем более впереди важный матч, а ты получаешь ненужную красную карточку.

Посмотрим, как будет выглядеть «Зенит» со «Спартаком» без Вендела. Не знаю, что там случилось, но Венделу не нужно было этого делать», – сказал экс-форвард сборной России.

Вендел удалился за фак. Теперь не сыграет со «Спартаком»

