«Спартак» проиграл «Рубину» впервые с 2021 года – 1:2. На победу казанцев давали 17%

«Спартак» на выезде проиграл «Рубину» в 20-м туре Мир РПЛ (1:2).

В прематче «Спартак» котировался букмекерским фаворитом за 1.73 (58% вероятности). На победу «Рубина» давали 5.60 (17%). Казанцы обыграли красно-белых впервые с июля 2021 года (1:0).

Все голы команды забили в первом тайме. Тотал больше 2,5 до перерыва сыграл за 8.60.

На 75-й минуте Алексис Дуарте и Даку устроили стычку и были удалены – каждый получил по второй желтой карточке. На обоюдное удаление давали коэффициент 12.00.

Перед туром авторы Спортса’‘ сделали ставки на игру в рамках всесезонного конкурса прогнозов.

Илья Васильев поставил на тотал меньше 3 голов, а Максимилиан Алфимов – на победу «Спартака» при общем тотале больше 1,5 гола.

Ставки на Спортсе

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