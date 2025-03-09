«МЮ» впервые с 1 декабря ушел на перерыв, ведя в счете в матче АПЛ. Прервалась самая длинная серия клуба
«МЮ» впервые с прошлого года выиграл 1-й тайм в матче АПЛ.
Манкунианцы к перерыву обыгрывали «Арсенал» со счетом 1:0 в 28-м туре.
Это произошло впервые с 1 декабря прошлого года. «МЮ» прервал самую длинную серию в своей истории, когда команда не могла уйти на перерыв в матче АПЛ, ведя в счете.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
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