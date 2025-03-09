«МЮ» впервые с 1 декабря ушел на перерыв, ведя в счете в матче АПЛ. Прервалась самая длинная серия клуба

«МЮ» впервые с прошлого года выиграл 1-й тайм в матче АПЛ.

Манкунианцы к перерыву обыгрывали «Арсенал » со счетом 1:0 в 28-м туре.

Это произошло впервые с 1 декабря прошлого года. «МЮ » прервал самую длинную серию в своей истории, когда команда не могла уйти на перерыв в матче АПЛ , ведя в счете.