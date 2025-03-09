Медведев поздравил Дзюбу с рекордом: «Абсолютно по заслугам. Особого почтения заслуживает то, что он достиг этого не в топ-команде»

Александр Медведев поздравил Артема Дзюбу с бомбардирским рекордом.

«Хочу поздравить Артема с этим выдающимся достижением. Он теперь номер один по забитым голам в России – и абсолютно по заслугам.

Тот факт, что он достиг этого в этом сезоне, играя за команду, которая не входит в число топ‑команд нашей страны, заслуживает особого почтения.

Хочу пожелать Артему здоровья, желания играть в футбол и забивать еще и еще», – сказал председатель правления «Зенита ».

Дзюба – лучший бомбардир в истории России. Все-все-все о его голах