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Эдегор о шансах «Арсенала» на титул: «Мы будем бороться до конца. Боремся три года подряд»

Мартин Эдегор высказался о шансах «Арсенала» на титул.

«Мы будем бороться до конца. Мы уже три года подряд боремся за титул, а если вернуться на пару лет назад, то мы лидировали с большим количеством очков и заняли второе место. Это показывает, что все может случиться», – сказал капитан «Арсенала». 

Напомним, «Арсенал» идет 2-м в АПЛ, отставая на 16 очков от «Ливерпуля» при двух матчах в запасе.

Опубликовано: Sports
Источник: Goal.com
logoМартин Эдегор
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
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