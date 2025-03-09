Эдегор о шансах «Арсенала» на титул: «Мы будем бороться до конца. Боремся три года подряд»

Мартин Эдегор высказался о шансах «Арсенала» на титул.

«Мы будем бороться до конца. Мы уже три года подряд боремся за титул, а если вернуться на пару лет назад, то мы лидировали с большим количеством очков и заняли второе место. Это показывает, что все может случиться», – сказал капитан «Арсенала».

Напомним, «Арсенал» идет 2-м в АПЛ, отставая на 16 очков от «Ливерпуля» при двух матчах в запасе.