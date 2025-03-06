16 очков Эдегора – лучший результат первых матчей 1/8 финала ЛЧ. Кейн набрал 13, Калафьори и Мерино – по 10
Мартин Эдегор стал лучшим в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов.
Полузащитник «Арсенала» сделал 2+1 в игре с ПСВ, он помог команде разгромно выиграть (7:1). За игру у Эдегора 16 очков в фэнтези-турнире ЛЧ на Спортсе (+3 за полный матч, +10 за голы, +3 за ассист), его выбрали 2,60% игроков.
Нападающий «Баварии» Харри Кейн набрал 13 очков (+3 за полный матч, +8 за голы, +2 за заработанный пенальти), его выбрали 26,03% игроков. Мюнхенцы одержали домашнюю победу над «Байером» (3:0).
По 10 очков набрали защитник Риккардо Калафьори, и полузащитник Микель Мерино, оба – футболисты «Арсенала». Калафьори выбрали 4,59% игроков, а Мерино – 3,66%.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези ЛЧ на Спортсе’‘
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