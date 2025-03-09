Хави о сборной Испании: «Наше поколение изменило историю испанского футбола, эту команду будут помнить вечно. Сейчас будет провалом не выиграть ЧМ, раньше победа была утопией»

Хави высказался высказался о значимости побед сборной Испании в его время.

Бывший полузащитник «Барселоны» выступал за основную команду Испании c 2000 по 2014 годы. В ее составе он стал чемпионом мира и дважды победил на чемпионате Европы.

«Раньше победа испанского игрока на чемпионате мира была утопией. Это была честь, предоставленная итальянцам, немцам, бразильцам, аргентинцам... С приходом поколения 2008-2012 годов мы изменили этот менталитет. Раньше выход в четвертьфинал уже был достижением.

Сегодня, если мы не победим, это будет похоже на провал. Мы изменили историю испанского футбола. Эту команду будут помнить вечно», – сказал Хави.