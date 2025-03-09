  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хави о сборной Испании: «Наше поколение изменило историю испанского футбола, эту команду будут помнить вечно. Сейчас будет провалом не выиграть ЧМ, раньше победа была утопией»
6

Хави о сборной Испании: «Наше поколение изменило историю испанского футбола, эту команду будут помнить вечно. Сейчас будет провалом не выиграть ЧМ, раньше победа была утопией»

Хави высказался высказался о значимости побед сборной Испании в его время.

Бывший полузащитник «Барселоны» выступал за основную команду Испании c 2000 по 2014 годы. В ее составе он стал чемпионом мира и дважды победил на чемпионате Европы.

«Раньше победа испанского игрока на чемпионате мира была утопией. Это была честь, предоставленная итальянцам, немцам, бразильцам, аргентинцам... С приходом поколения 2008-2012 годов мы изменили этот менталитет. Раньше выход в четвертьфинал уже был достижением.

Сегодня, если мы не победим, это будет похоже на провал. Мы изменили историю испанского футбола. Эту команду будут помнить вечно», – сказал Хави.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
logoЛа Лига
logoХави
logoСборная Испании по футболу
logoБарселона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Касильяс и Рамос не попали на фото игроков сборной Испании с кубком мира, опубликованных в честь Дня святого Валентина. Серхио написал: «Наверное, некоторых из нас там не было»
9315 февраля, 09:35
Главные новости
Чемпионат Италии. «Наполи» сыграет с «Фиорентиной», «Ювентус» против «Аталанты», «Рома» в гостях у «Эмполи»
572 минуты назад
Лангле травмировался на разминке перед матчем с «Хетафе». В старте «Атлетико» его заменил Хименес
10 минут назад
Чемпионат России. «Спартак» в гостях у «Рубина», «Крылья» сыграют с «Акроном»
128410 минут назад
Экс-тренер «МЮ» Маккарти о тен Хаге: «Он планировал возглавлять «Юнайтед» следующие 10 лет, таково было его видение. Это один из лучших профессионалов, которых я видел в футболе»
314 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Хетафе», «Реал» примет «Райо», «Атлетик» сыграет с «Мальоркой»
3525 минут назадLive
Аморим об «МЮ»: «Все плохо – нет ни игры, ни результатов. Но мы многому учимся, становимся лучше в мелочах – в следующем сезоне это может быть важно»
1727 минут назад
Девушка Вендела о расизме: «Неприемлемо! Жаль, что наши последние полгода в России отмечены очередным эпизодом расизма»
1128 минут назад
Защитник «Факела» Калинин об удалении Вендела: «Зачем вестись на провокации? Мы профессионалы, это неправильно»
1543 минуты назад
Основа ЛЧ: представьте, что вы – тренер, и соберите свою собственную команду
56 минут назадСпецпроект
Мостовой о стажировке в «Алавесе»: «Звали и туда, и в «Сельту» – не решился в связи с нынешней ситуацией. Выберу Ла Лигу, если в России никуда не пригласят – у нас многие футбольные люди не при делах остаются»
2159 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Отец Тюкавина о будущем: «О какой-то Европе даже мыслей нет. Сейчас главное восстановление – чтобы он вернулся, радовал фанатов, себя, руководство «Динамо» и дальше приносил пользу»
4 минуты назад
Тренер «Акрона» Тедеев: «Дзюба – сильнейший нападающий в нашей российской реальности за последние много лет. Уверен, он побьет рекорд»
6 минут назад
«Наполи» – «Фиорентина». Лукаку, Распадори и Мактоминей играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
22 минуты назад
Первая лига. «Сочи» принимает «Урал», «Торпедо» против «Уфы», «Балтика» сыграет с «Ротором» в понедельник
1523 минуты назадLive
«Челси» – «Лестер». Санчо, Нкунку, Палмер и Варди играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
323 минуты назад
«Хетафе» – «Атлетико». Симеоне, Гризманн и Альварес в старте. Онлайн-трансляция
224 минуты назадLive
Павел Пивоваров: «К судейству минимальное количество вопросов в последних двух матчах «Динамо». Доверимся мнению экспертов»
35 минут назад
«Неймар никогда не сможет вернуться в «Барсу», потому что он предал ее, обманул и высмеял в лицо». Журналист Фриерос о бразильце
138 минут назад
Мусаев об 1:0 с «Химками»: «Раньше все говорили, что мы бесхарактерные, пропускаем. Эта победа – показатель характера ЦСКА»
346 минут назад
Бабаев о дорогих трансферах: «Это не путь ЦСКА. У нас нет ресурсов на трансферы, которые вы видели в последнее окно. Но даже если бы были, мы бы не пошли таким путем» 
1858 минут назад