Защитник «Химок» Голубович об уровне жизни в России и Италии: «Все то же самое, разницы нет. Хотя многое зависит от региона – в Москве я чувствую себя хорошо»
Петар Голубович считает, что уровень жизни в России не уступает Италии.
В Италии сербский защитник «Химок» выступал за «Новару», «Пистойезе» и «Пизу».
– Ты играл в Италии, Бельгии, Норвегии и России. Какая из этих стран лучше для жизни?
– Сейчас в Москве я чувствую себя хорошо. Мне очень комфортно в России, здесь я счастлив. Так что если выбирать, то я назову Москву. Хотя, когда был в Италии, там тоже все было хорошо.
Разница в уровне жизни между Россией и Италией? Ее нет. Все то же самое, хотя многое зависит от региона. В Италии сказывается, где ты живешь, где находится твой дом. Я два года прожил в Тоскане, и это очень хорошее место», – сказал Голубович.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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