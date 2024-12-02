«Белград 100% дороже Москвы сейчас. Цены в Сербии растут». Защитник «Химок» Голубович о жизни в столицах

Петар Голубович сравнил жизнь в Москве и Белграде.

– Белград похож на Москву. В России и Сербии менталитет людей совершенно одинаковый.

Конечно, Москва – большой город. Мне нужно много времени, чтобы обойти Красную площадь и центр Москвы. Там все близко и кажется маленьким, но это не так.

В Белграде все намного меньше и находится рядом. Москва – это самый большой город. Она больше, чем Белград.

– Какой город дороже – Белград или Москва?

– 100% Белград сейчас дороже. Почему? Не знаю, просто как-то цены в Сербии растут.

Честно говоря, это вопрос к людям, которые работают в администрации, а не совсем для меня. Но Белград сейчас дороже, чем Москва.

– Какая самая дорогая вещь в Москве?

– Честно говоря, не знаю. У вас много вещей, на которые можно потратить деньги.

Все зависит от того, на что хочешь потратить. Если у тебя есть деньги, то всегда можно найти, как потратить, – сказал сербский защитник «Химок».