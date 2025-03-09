Защитник «Химок» Филин: «Никто в РПЛ нас с закрытыми глазами не обыграет. «Зенит» не смог, ЦСКА забил лишь со стандарта – посмотрим, как со «Спартаком» сыграем»
Александр Филин считает «Химки» трудным соперником для любой команды Мир РПЛ.
Вчера подмосковная команда уступила ЦСКА (0:1) в 20-м туре, пропустив гол в добавленное ко 2-му тайму время.
– В РПЛ нет команды, которая с закрытыми глазами сможет обыграть нас.
«Зенит» не смог, не обыграл нас – никто не может нас просто так обыграть. ЦСКА лишь со стандарта забил, а мы в первом тайме могли два мяча забивать и заканчивать игру.
– «Спартак» вас обыгрывал.
– У нас игра с ними на выезде (в 30-м туре РПЛ – Спортс’‘) – посмотрим, как сыграем, – сказал игрок «Химок».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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