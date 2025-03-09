«МЮ» доволен Зиркзе и не хочет продавать его летом. У форварда 6+2 в 41 матче (Give Me Sport)

«Манчестер Юнайтед» не намерен продавать Джошуа Зиркзе по окончании сезона.

Об этом сообщает Give Me Sport.

Манкунианцы довольны игрой 23-летнего форварда, который в 41 матче сезона во всех турнирах забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

В январе нидерландцем интересовались «Милан» и «Ювентус», но Зиркзе решил остаться на «Олд Траффорд», да и сам «МЮ » не горел желанием расставаться с нападающим.