Энди Коул: «Сочувствую Хейлунду и Зиркзе. В «МЮ» их бросили на произвол судьбы. Нет опытных профессионалов, которые могли бы направить их»

Энди Коул высказался о проблемах Расмуса Хейлунда и Джошуа Зиркзе в «МЮ».

«Мне очень повезло, что во время моего пребывания в «Манчестер Юнайтед» были люди, у которых я мог учиться. Зиркзе и Хейлунда сразу бросили на произвол судьбы. Двум молодым парням пришлось быстро вливаться в команду без опытных профессионалов, которые могли бы попытаться направить их.

Если бы я пришел в «Манчестер Юнайтед», находящийся под таким давлением, как сейчас, мне было бы тяжело. Этим парням, естественно, тяжело. Они не забивают, команда в целом не забивает.

Я сочувствую им. Испытываю к ним только сочувствие, как и к Амориму. Он хочет сделать все по-своему, и это правильно.

Все изменится – плохие времена не длятся вечно, а после этого всегда наступают хорошие времена. В конце концов, «Манчестер Юнайтед» все изменит», – сказал бывший нападающий «Манчестер Юнайтед».