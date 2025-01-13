Ари о посте жены в соцсетях: «Дочку ударила какая-то девушка в магазине – дома я ее поддержал, не нужно на таких обращать внимание. В Бразилии люди были более открытыми»

Ари отреагировал на слова жены о российских супермаркетах.

Ранее супруга Ари Наталья Грызлова написала в соцсетях: «Дочка пришла из «Дикси» расстроенная – люди злые, продавец на кассе ругается на всех, люди в очереди толкаются. В Бразилии в супермаркетах встретят с улыбкой и помогут с пакетами».

– Что произошло вчера с вашей дочкой в супермаркете?

– Когда мы жили в Бразилии, там люди были больше открыты, разговаривали друг с другом.

Дочка долго не могла заплатить в магазине, и ее ударила какая‑то девушка. Дочка была в шоке. Когда она пришла домой, я ее поддержал. Не нужно обращать внимание на таких людей. Все нормально, – сказал экс-форвард «Спартака », «Краснодара », и «Локомотива », а ныне спортивный директор «Торпедо ».