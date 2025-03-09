Альба о Комличенко и Голенкове в атаке «Ростова»: «Егор играл в роли Мохеби, крайнего нападающего, и у него прекрасно получилось»
Тренер дончан высказался после матча Мир РПЛ с «Оренбургом» (2:1).
— Все ли получилось в матче из того, что планировали?
— В целом, я считаю, что никогда в принципе не получается, что планируешь, но ребята бились до последнего, выложились на полную. Матч был невероятно сложный, непростой со всех точек зрения.
— В первом тайме статистика будто бы на равных, во втором преимущество у «Ростова». Что поменялось в вашей игре?
— На этом стадионе первые 15–20 минут всегда очень трудные для всех команд, поэтому к концу первого тайма мы уже выглядели гораздо лучше. В перерыве мы внесли небольшие корректировки как в атаке, так и в защите, и достигли желаемого результата.
— Мы давно не видели, чтобы Комличенко и Голенков вместе выходили в составе. Почему выбор был именно такой?
— Верно, они оба нападающие и высокие, но сегодня Голенков играл в роли, которую обычно играет Мохеби, то есть крайнего нападающего, и у него прекрасно получилось, — сказал Альба.
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