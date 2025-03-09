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Альба о Комличенко и Голенкове в атаке «Ростова»: «Егор играл в роли Мохеби, крайнего нападающего, и у него прекрасно получилось»

Джонатан Альба объяснил выход Егора Голенкова и Николая Комличенко в старте «Ростова».

Тренер дончан высказался после матча Мир РПЛ с «Оренбургом» (2:1).

— Все ли получилось в матче из того, что планировали?

— В целом, я считаю, что никогда в принципе не получается, что планируешь, но ребята бились до последнего, выложились на полную. Матч был невероятно сложный, непростой со всех точек зрения.

— В первом тайме статистика будто бы на равных, во втором преимущество у «Ростова». Что поменялось в вашей игре?

— На этом стадионе первые 15–20 минут всегда очень трудные для всех команд, поэтому к концу первого тайма мы уже выглядели гораздо лучше. В перерыве мы внесли небольшие корректировки как в атаке, так и в защите, и достигли желаемого результата.

— Мы давно не видели, чтобы Комличенко и Голенков вместе выходили в составе. Почему выбор был именно такой?

— Верно, они оба нападающие и высокие, но сегодня Голенков играл в роли, которую обычно играет Мохеби, то есть крайнего нападающего, и у него прекрасно получилось, — сказал Альба.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoЕгор Голенков
logoОренбург
logoДжонатан Альба
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoНиколай Комличенко
logoМохаммад Мохеби
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