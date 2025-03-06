Капелло о Зидане: «Меня удивило мастерство, с которым он тренировал «Реал». Хорошего состава недостаточно, нужно уметь им управлять. Теперь он может поработать в «Сити» или «Ливерпуле»
– Зидан – еще один тренер, который также выступал за «Ювентус» до перехода в «Реал». У него есть связи со сборной Франции. Как вы думаете, он подходит для этой работы?
– Меня удивило мастерство, с которым он тренировал «Реал». У него был хороший состав, но одного хорошего состава недостаточно. Нужно знать, как управлять им, нужно знать, как привлечь игроков на свою сторону, нужно убедить их делать определенные вещи, и у него была харизма, которой он обладал и на поле. Поэтому я считаю, что он способен тренировать сборную Франции.
Тот факт, что он не согласился перейти в другие команды, заставил меня понять, что он может перейти только в команду, которая находится на вершине. После работы в «Реале» такой командой могли бы стать «Манчестер Сити» или «Ливерпуль», – сказал бывший тренер «Реала», клубов Серии А и сборной России.
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