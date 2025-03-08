Юрич об 1:3 с «Ливерпулем»: «Первый пенальти назначен ошибочно, там никак не могло его быть. Жаль, счет был 1:1, и это немного изменило матч, но я доволен «Саутгемптоном»
Иван Юрич не согласен с одним из пенальти в пользу «Ливерпуля».
«Саутгемптон» уступил мерсисайдцам в 28-м туре АПЛ (1:3). Два из трех голов «Ливерпуля» были забиты с пенальти.
«Они очень хорошо отреагировали [на гол «Саутгемптона»]. У нас были действительно хорошие моменты в первом тайме.
Я считаю, что [первый] пенальти был назначен ошибочно, и это изменило ход матча. В целом, я доволен нашей игрой сегодня.
Там никак не могло быть пенальти. Жаль, что это произошло, потому что счет был 1:1, и это немного изменило матч.
У нас много молодых игроков, которые хотят расти и прогрессировать. Мы можем проиграть, но должны сражаться так, как сегодня», – сказал главный тренер «Саутгемптона».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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